Настройка каталога Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки122 просмотра

Здравствуйте!

Есть сайт магазин парфумов (Битрикс Старт, модуль "магазин"), нужно настроить каталог - стортировку товаров по производителю, сделать алфавитное меню по производителям, кого интересует пишите срок и цену.

13 лет назад
dwim
47 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров