Настроить магазин под управлением HikaShop

Готовый и работающий магазин на Joomla 1.7 и HikaShop Esential.

Необходим донастроить компонент - сейчас то показывает, то нет способы доставки, и добавить выбор другого способа оплаты - картами. Встроенные модули для этого не подходят, так как не совмещаются с процессинговым центром. То есть необходимо, чтобы после добавления в корзину пользователь мог выбрать один из нужных ему способов оплаты и оформить заказ.

Оплата яндекс-деньги или PayPal.

Работы реально на 10 минут, если знаете этот компонент. Если не знаете, то не беритесь:)