Доработки сайта на Modx.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка159 просмотров

Нужно на сайте сделать, что бы ползунок http://floomby.ru/content/kek6jztrqe выбора авто работал не только при клике на название авто, но и перетаскиванием курсором мыши (влево и вправо).

Сайт тут: http://chevrole.websolution-group.net.ua/

MODX
13 лет назад
gdsx10
45 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров