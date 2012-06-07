Доработки сайта на Modx.

Нужно на сайте сделать, что бы ползунок http://floomby.ru/content/kek6jztrqe выбора авто работал не только при клике на название авто, но и перетаскиванием курсором мыши (влево и вправо).

Сайт тут: http://chevrole.websolution-group.net.ua/