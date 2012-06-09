Поднять сайт из верстки, Joomla 2.5

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок223 просмотра

Есть верстка: http://www.uvozim.ru/!html/

Требуется из неё сделать полноценный сайт на Joomla 2.5.

Ваши предложения по срокам и стоимости?

HTMLJoomla
13 лет назад
siteprojects
Михаил 
41 год
18 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранные исполнители

stv_freelance
31 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$30
1 день
Стас сделал то что остальные оценивали в 2 дня за 6 часов. Сделано всё что требовалось по проекту. Качественно. Рекомендую!
Приятный, общительный и не жадный человек. Смело согласился на доплату :) Рекомендую.
sskar
Ко 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$70
1 день
За сутки проект не поднят. Исполнитель "слился", исчезнув.
Грамотно поменял на исполнителя подешевле, очень некорректно и некрасиво, нет слов...

Заявки фрилансеров

stv_freelance
31 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
sskar
Ко 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад