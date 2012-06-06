Необходимо сделать верстку главной страницы для Wordpress. Поддерживаемые браузеры: Internet Explorer 7, 8, 9 Google Chrome c 9 версии до последней Firefox c 3.5 до последней Opera последняя версия ...
Virtuemart: порядок отображения трех посл. товаров
На главной странице сайта есть область "Новые продукты" .
Там отображаются продукты с пометкой "рекомендованный товар" . Сортировка в данном поле происходит по заполняемому полю в атрибутах товара "доступен с..." - скриншот прилагаю. Нужно чтобы в "новые продукты" отображались три последних добавленных товара.
"Новые продукты" реализованы через соответствующий модуль - скриншот прилагаю.
PS Оплата Б.Р. временно недоступна. Предпочтительная вылюта Р.Р.
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