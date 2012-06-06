Virtuemart: порядок отображения трех посл. товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки98 просмотров

На главной странице сайта есть область "Новые продукты" .

Там отображаются продукты с пометкой "рекомендованный товар" . Сортировка в данном поле происходит по заполняемому полю в атрибутах товара "доступен с..." - скриншот прилагаю. Нужно чтобы в "новые продукты" отображались три последних добавленных товара.

"Новые продукты" реализованы через соответствующий модуль - скриншот прилагаю.

PS Оплата Б.Р. временно недоступна. Предпочтительная вылюта Р.Р.

13 лет назад
webvictor
Виктор 
59 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров