Создать странички на сайте, Джумла

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен16 заявок171 просмотр

Добрый день!

Необходимо создать 22 новые странички на сайте, через движок Джумла. Мне стыдно, но я с Джумлой не дружу(( поэтому прошу помочь.

Пишите цены и сроки. Сделать надо сегодня-завтра.

С уважением, Екатерина!

Всем, кто откликнутся - огромное спасибо!

Joomla
13 лет назад
Astra_R
41 год
13 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

yurasicheck
Юрий 
34 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
13 лет назад
$5
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

yurasicheck
Юрий 
34 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
13 лет назад