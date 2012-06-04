Здравствуйте! Для нашего сайта net-kalorijnosti.ru требуется сделать красочное оформление модуля «Последние записи» - его можно увидеть в левом меню (внизу), когда откроете любую статью. Если у вас есть интересные идеи, чтобы сайт ...
Корзина в два клика Joomla1.5.9, VirtueMart 1.1.2
Надо сделать корзину в два клика на сайте http://igrushki-v-tambove.ru/
После того как пользователь зашёл в корзину должен сделать выбор "Покупка без регистрации" или "зарегистрироваться" (если не залогинен то + должен увидеть форму входа)
1. Если пользователь выбрал вариант без регистрации то он должен увидеть поля Имя, телефон, email, Примечание. Ниже кнопку "Отправить заказ"
2. Если пользователь выбрал вариант "Зарегистрироваться", то должны быть поля: login, email, Телефон, пароль и подтверждение пароля (обязательные поля только login, email и пароль с подтверждением). После регистрации должен увидеть такую форму : Имя, телефон, примечание и ниже кнопку "Отправить заказ"
3. Сам значёк корзинки надо будет заменить - картинку дам
Ваши предложения по цене и срокам?
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