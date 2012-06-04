Корзина в два клика Joomla1.5.9, VirtueMart 1.1.2

Надо сделать корзину в два клика на сайте http://igrushki-v-tambove.ru/

После того как пользователь зашёл в корзину должен сделать выбор "Покупка без регистрации" или "зарегистрироваться" (если не залогинен то + должен увидеть форму входа)

1. Если пользователь выбрал вариант без регистрации то он должен увидеть поля Имя, телефон, email, Примечание. Ниже кнопку "Отправить заказ"

2. Если пользователь выбрал вариант "Зарегистрироваться", то должны быть поля: login, email, Телефон, пароль и подтверждение пароля (обязательные поля только login, email и пароль с подтверждением). После регистрации должен увидеть такую форму : Имя, телефон, примечание и ниже кнопку "Отправить заказ"

3. Сам значёк корзинки надо будет заменить - картинку дам

Ваши предложения по цене и срокам?