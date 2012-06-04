Перенести Joomla-сайт на хостинг

Есть сайт на бесплатном движке PostNuke. Требуется перенос на современный (с хорошей поддержкой) движок, с высокой степенью защиты (бесплатный или платный, рукописный). Нужно перенести весь контент. Также есть форум (сообщений много). Также конвертировать надо. ...