Оформление модуля «Последние записи» в WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки111 просмотров

Здравствуйте! Для нашего сайта net-kalorijnosti.ru требуется сделать красочное оформление модуля «Последние записи» - его можно увидеть в левом меню (внизу), когда откроете любую статью.

Если у вас есть интересные идеи, чтобы сайт выглядел еще лучше – то можете оставлять заявку. Также озвучьте стоимость вашей работы. Спасибо!

WordPress
13 лет назад
ivantext
Иван 
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров