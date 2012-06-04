Сайт на Joomla 1.7 нужно разместить на новом хостинге.
Оформление модуля «Последние записи» в WordPress
Здравствуйте! Для нашего сайта net-kalorijnosti.ru требуется сделать красочное оформление модуля «Последние записи» - его можно увидеть в левом меню (внизу), когда откроете любую статью.
Если у вас есть интересные идеи, чтобы сайт выглядел еще лучше – то можете оставлять заявку. Также озвучьте стоимость вашей работы. Спасибо!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)19 заявокЗакрыт13 лет назад
нужно восстановить пароль на админку вордпресса... есть доступ по фтп к сайтуЗавершен13 лет назад
Новостной грабер сюда http://jurisprudence.com.ua/ осюда - http://jurliga.ligazakon.ua/news_list/section_5.htm чтобы автоматом каждый день постил новости в соответсвующий раздел, но с автоматическим переводом через гугл транслейт с рус. на укр. языкЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуется обновить сайт на движке Joomla с 1.0.15 (сайт www.sheremetev.info) до 2.5, натянуть новый дизайн (шаблон уже куплен) ВАЖНО! Сохранить все пути ссылок, для SEO оптимизацииЗакрыт13 лет назад
- $50
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Почему-то у меня не работает форма подписки в компоненте AcyMailing Starter Сайт http://clck.ru/1AKec Срочно нужно решить эту проблему. Можно использовать компонент AcyMailing ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
На сайте сувенирки www.green-office.su нужно наладить автоматическую загрузку с нескольких сайтов поставщиков сувениров. Цены и сроки пожалуйстаСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Ищу молодых ребят по данной CMS, которые знают свое дело. Буду рад перспективным ребятам, у которых смысл жизни - создание сайтов, веб разработка. Пиши свои скайпы сразу. Задания: различные доработки ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $10
нужна помощь в настройке модуля sape на joomlaСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть сайт на бесплатном движке PostNuke. Требуется перенос на современный (с хорошей поддержкой) движок, с высокой степенью защиты (бесплатный или платный, рукописный). Нужно перенести весь контент. Также есть форум (сообщений много). Также конвертировать надо. ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $7
Имеем сайт на Drupal 6 тема основана на ZEN.(subtheme) Необходимо убрать атрибут title во всех пунктах меню на сайте. Для тех кто знаком с API Drupal 6 - пять минут и пара строчек ...Завершен13 лет назад