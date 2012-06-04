Оформление модуля «Последние записи» в WordPress

Здравствуйте! Для нашего сайта net-kalorijnosti.ru требуется сделать красочное оформление модуля «Последние записи» - его можно увидеть в левом меню (внизу), когда откроете любую статью.

Если у вас есть интересные идеи, чтобы сайт выглядел еще лучше – то можете оставлять заявку. Также озвучьте стоимость вашей работы. Спасибо!