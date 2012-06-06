Drupal 7; условие присвоения класса полю

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка105 просмотров

Привет всем.

Требуется зачеркнуть поле "цена", при условии что заполнено поле "новая цена".

Простой каталог, без платёжных систем, где это в один клик настраивается.

Нужна консультация, помощь. Как это организовать.

Drupal
13 лет назад
braveheart
Александр 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

ZhukV
33 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$5
1 день
Показал, объяснил, научил. Спасибо большое. Рад сотрудничеству.
Оплата моментальная, что и сильно порадовало.

Заявки фрилансеров

ZhukV
33 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад