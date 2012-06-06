работы на несколько часов. поправить текст где надо. добавить текст который дам. таблицы. http://altan-altai.ru/ceny_leto/
Drupal 7; условие присвоения класса полю
Привет всем.
Требуется зачеркнуть поле "цена", при условии что заполнено поле "новая цена".
Простой каталог, без платёжных систем, где это в один клик настраивается.
Нужна консультация, помощь. Как это организовать.
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