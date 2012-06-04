Работа с Virtuemart 2

магазин будет предлагать товары: купальники, снаряжение для горнолыжного спорта

нужны параметры: количество, цвет, размер, должна рассчитываться скидка от количества товара, должны быть сопутствующие товары

больше всего меня волнует сейчас формирование цен со скидкой и без

в целом я ищу специалиста, который все сделает либо самостоятельно плюс дав мне консультацию по управлению, либо в паре со мной, используя меня как помощника в плане создать/отредактировать

по оплате 2000 рублей, возможно больше.

skype: kirill_tse