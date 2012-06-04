Надо сделать корзину в два клика на сайте http://igrushki-v-tambove.ru/ После того как пользователь зашёл в корзину должен сделать выбор "Покупка без регистрации" или "зарегистрироваться" (если не залогинен то + должен увидеть форму ...
Доработка каталога товаров + чпу wordpress
ТЗ в приложенном файле.
Исполнителю предоставляю доступ от админки и ftp.
Изменения вносим только в файлы текущей темы и файлы плагина (в котором описаны кастомные типы).
Костыли не ставим - используем API вордпресса - последние версии вполне позволяют сделать почти всё что описано в ТЗ.
Оценивайте стоимость и время. Задание не сложное - требуется опыт разработки в вордпресс.
В качестве исполнителя выберу первую заявку с адекватной оценкой сроков и стоимости.
Заявки фрилансеров
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