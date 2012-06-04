Доработка каталога товаров + чпу wordpress

ТЗ в приложенном файле.

Исполнителю предоставляю доступ от админки и ftp.

Изменения вносим только в файлы текущей темы и файлы плагина (в котором описаны кастомные типы).

Костыли не ставим - используем API вордпресса - последние версии вполне позволяют сделать почти всё что описано в ТЗ.

Оценивайте стоимость и время. Задание не сложное - требуется опыт разработки в вордпресс.

В качестве исполнителя выберу первую заявку с адекватной оценкой сроков и стоимости.