Отредактировать страницу в Вордпресс

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$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок153 просмотра

работы на несколько часов. поправить текст где надо. добавить текст который дам. таблицы.

http://altan-altai.ru/ceny_leto/

WordPress
13 лет назад
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18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
44 отзыва(-2)

Выбранный исполнитель

netkiber
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$15
2 дня

Заявки фрилансеров

netkiber
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад