Изменить сайт в соответствии с макетом.
Натянуть на движок сайт-визитку
Задание следующее…
Дизайн есть в псд макете.
Нужен программист, с хорошим опытом натяжки дизов на какой-либо бесплатный движок.
Есть дизайн сайта-визитки, с возможностью купить (заказать) пару товаров прям с этого сайта. Т.е. в составе сайта будет:
- несколько разделов текстовых
- очень легкая и маленькая галерейка (просто листинг фоток, с просмотром фото в увеличенном размере)
- раздел покупки (вместе с оформлением заказа). Это выбор количества, кнопка купить и переход на оформление заказа. После чего просто отсылка заказа мне на почту.
- форма обратной связи
Модулей оплаты никаких не надо (на данный момент), но на будущее стоит предусмотреть.
В предложениях пишите вашу цену, сроки и движок (или список движков), на которых вы сможете реализовать данный сабж.
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