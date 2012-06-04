Натянуть на движок сайт-визитку

$130
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт10 заявок182 просмотра

Задание следующее…

Дизайн есть в псд макете.

Нужен программист, с хорошим опытом натяжки дизов на какой-либо бесплатный движок.

Есть дизайн сайта-визитки, с возможностью купить (заказать) пару товаров прям с этого сайта. Т.е. в составе сайта будет:

- несколько разделов текстовых

- очень легкая и маленькая галерейка (просто листинг фоток, с просмотром фото в увеличенном размере)

- раздел покупки (вместе с оформлением заказа). Это выбор количества, кнопка купить и переход на оформление заказа. После чего просто отсылка заказа мне на почту.

- форма обратной связи

Модулей оплаты никаких не надо (на данный момент), но на будущее стоит предусмотреть.

В предложениях пишите вашу цену, сроки и движок (или список движков), на которых вы сможете реализовать данный сабж.

13 лет назад
shnur
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Выбранный исполнитель

eshenko
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eshenko
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