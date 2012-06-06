Сделать верстку главной страницы для Wordpress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки110 просмотров

Необходимо сделать верстку главной страницы для Wordpress.

Поддерживаемые браузеры:

Internet Explorer 7, 8, 9

Google Chrome c 9 версии до последней

Firefox c 3.5 до последней

Opera последняя версия

Safari с версии 5.1 до последней

В PSD главной страницы

Описание:

https://dl.dropbox.com/u/46646456/wp_shop/UPTONS-FINAL.pdf

WordPress
13 лет назад
Magora
Павел 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Free-nsk
Роман 
44 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$50
1 день

Заявки фрилансеров

Free-nsk
Роман 
44 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад