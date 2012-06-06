Нужно восстановить сайт из бекапа после заражения сайта вирусом. После выявления заражения работала только главная страница, остальные ссылки были биты. Сейчас при попытке открыть сайт браузер выдаёт ошибки, представленные в скринах- clip2net.com/s/20D14 ...
Создание нового раздела на сайте Wordpress
На сайте медицинской аптеки нужно создать новый раздел с продукцией. Все материалы имеются. Подробное тз в архиве. Предпочтительно, что бы исполнитель был из Украины. Интересует долгосрочное сотрудничество, так как имеются и другие проекты на Wordpress и не только.
Бюджет 20$
Жду предложений!)
Заявки фрилансеров
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