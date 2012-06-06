Создание нового раздела на сайте Wordpress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок115 просмотров

На сайте медицинской аптеки нужно создать новый раздел с продукцией. Все материалы имеются. Подробное тз в архиве. Предпочтительно, что бы исполнитель был из Украины. Интересует долгосрочное сотрудничество, так как имеются и другие проекты на Wordpress и не только.

Бюджет 20$

Жду предложений!)

WordPress
13 лет назад
s3rious1988
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров