Нужна помощь в CMS Joomla. Приватно для ababak1990

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка114 просмотров

Привет, Лёша! Нужна помощь в наполнении сайта goldberry.ua! +обучения по наполнению! Трансляция через скайп - показ монитора)

Спасибо!

Joomla
13 лет назад
varava
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ababak1990
Алексей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Спасибо огромное за терпения! Не просто делать проект и в это же время транслировать все в скайпе! Нужно хорошо разбираться в сути вопроса и знать Джумлу! Но Вы справились очень хорошо! ) За это моя оценка - 10 баллов!
Адекватный заказчик, своевременная оплата

Заявки фрилансеров

ababak1990
Алексей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад