Установить сейчас коды sape на 3 сайта Joomla

Добавлю ещё один положительный отзыв в копилку этого замечательного человека Сотрудничеством доволен на 1000% Интересный проект, чёткое ТЗ, исходники по запросу без проблем, плюс к этому абсолютная адекватность. Оплата в срок и полном объёме В общем - с меня + 10 баллов Надеюсь на продолжение сотрудничества