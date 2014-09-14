Установить сейчас коды sape на 3 сайта Joomla

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки101 просмотр

Нужно установить коды sape на 3 сайта Joomla

Joomla
13 лет назад
Anak0nda
Татьяна 
43 года
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

eshenko
43 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
45 отзывов(-1)
13 лет назад
$30
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Добавлю ещё один положительный отзыв в копилку этого замечательного человека Сотрудничеством доволен на 1000% Интересный проект, чёткое ТЗ, исходники по запросу без проблем, плюс к этому абсолютная адекватность. Оплата в срок и полном объёме В общем - с меня + 10 баллов Надеюсь на продолжение сотрудничества

Заявки фрилансеров

eshenko
43 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
45 отзывов(-1)
13 лет назад