Виталий, необходим модуль рассылки зарегистрированным пользователям, при условии публикации новых типов материалов. Drupal 7.x.
Восстановление сайта на Wordpress
Нужно восстановить сайт из бекапа после заражения сайта вирусом. После выявления заражения работала только главная страница, остальные ссылки были биты. Сейчас при попытке открыть сайт браузер выдаёт ошибки, представленные в скринах-
При проверке архива с файлами сайта был обнаружен такой вирус:
После попыток восстановления из последних 2х бекапов ситуация не изменилась.
Жду предложений!
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