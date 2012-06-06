Восстановление сайта на Wordpress

Нужно восстановить сайт из бекапа после заражения сайта вирусом. После выявления заражения работала только главная страница, остальные ссылки были биты. Сейчас при попытке открыть сайт браузер выдаёт ошибки, представленные в скринах-

clip2net.com/s/20D14

clip2net.com/s/20D1i

При проверке архива с файлами сайта был обнаружен такой вирус:

http://clip2net.com/s/20D8O

После попыток восстановления из последних 2х бекапов ситуация не изменилась.

Жду предложений!