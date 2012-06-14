Необходимо разработать дизайн толстовки для сотрудника IT компании. 1. Толстовка может быть белой или синей 2. На толстовке должно быть размещено лого и название компании 3. Необходимо дополнительное оформление (кроме размещения лого) толстовки. Пример толстовки и ...
- $60Дизайн продукции17 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходим очень срочный перевод (до 15.00 МСК 20.12.2013). Текст 2900 знаков с пробелами. Пожалуйста, в заявке указывайте свой скайп.Переводы2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Необходимо перевести текст о разработке мобильных приложений, программном обеспечении для автоматизации бизнеса. Перевод с английского на русский.Завершен10 лет назад
- $30
НЕобходимо перевести текст о веб разработке. Срок 2 дняЗавершен10 лет назад
- $20
текст 8450 знаков. срок -2 дняЗавершен10 лет назад
- $130
Дорогие переводчики! нужен перевод раздела сайта об услугах веб и мобильной разработки с английского на русский. В тексте немалая рекламная составляющая, поэтому очень важно, чтобы он был "продающим". Пожалуйста, выполните тестовый перевод (файл testtranslation), и прикрепите ...Переводы7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Логотип интернет-магазина товаров для творчества и рукоделияЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Для сайта с вакансиями (соц.сеть для поиска работы и сотрудников, общения на профессиональные темы) требуется разработать логотип. Название: 1Klick. Ассоциации: простота, ясность, легкость. 1. Линии четкие. 2. Избегать использования различных доп. элементов. Желательно как-то стилизовать"1". 3. Цвета: серый+белый, серый+синий/голубой, но ...Логотипы и Знаки26 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется создание рисованных 3d-туров по объектам недвижимости (дома, квартиры, окрестности). Первоначальная графика (дизайн) будут предоставлены. В качестве примера http://iceberg-media.ru/3d/3Dcottage/flash/pixiq_3D_cottage.htmlАнимация3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Необходимо отрисовать два этажа. Пример: http://clip2net.com/s/2uXt5 Два этажа спорт-зала.3D-графика23 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Необходимо установить на виртуальную машину Asterisk. Необходимые настройки: 1. Принимать звонки на ростелекомовский номер (ip телефон) 2. Принимать звонки на sip номер (sipnet.ru) 3. Настроить правила для исходящих звонков 4. Настроить правила звонков внутри офиса (5 внутренних номеров)Прочее5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Работа по созданию системы – проектировщика веб – форм. За идеей можно обратится к сайту Wufoo.com. Первым этапом будет создание мокапов, затем непосредственно дизайн. Просим Вас присылать ссылки на работы именно по созданию веб форм.Дизайн интерфейсов и игрнет заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо разработать обработку (1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.310), ухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.36.4) ) 1. Импортируем Excel файл - https://dl.dropbox.com/u/46646456/aptik/set_import.xls 2. Создаем в номенклатуре все позиции которых нет из Excel файла, заносим код товара из Excel 3. Создаем документ прихода ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $100
В папке приложены карты регионов Гаити, разбитые по субрегионам, вплоть до очень маленьких сущностей (будь то коммуны, например) Необходимо доработать каждую картинку, a именно дорисовать края и закрасить нужным цветом, по правилам, приложенным в аттаче. Сохранять ...Обработка фотографий5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо сделать верстку главной страницы для Wordpress. Поддерживаемые браузеры: Internet Explorer 7, 8, 9 Google Chrome c 9 версии до последней Firefox c 3.5 до последней Opera последняя версия Safari с версии 5.1 до последней В PSD главной страницы Описание: https://dl.dropbox.com/u/46646456/wp_shop/UPTONS-FINAL.pdfСистемы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $500
Необходимо разработать сайт на Wordpress. Дизайн есть. Сайт на английском языке. Будет включать в себя: • Homepage slideshow banner • 4 x footer widgets • Animated dropdown menus • Two level side navigation menu • PRODUCTS pages, subpages, and individual products ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Техническое задание для установки ПО на сервер. Учетные данные На сервере установлен Windows Server 2008 с Hyper V. Выделено два ip адреса. Необходимо: 1. Добавить виртуальную машину с Windows Server 2008R2 ...Системное администрирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо нарисовать логотип для сайта. Элементы будущего логотипа есть в схематичном виде в приложенной картинке. Можно брать это за основу - в руке монетка/мешок с $. Слева будет изображение (с сохранением верхней надписи), справа название в ...Логотипы и Знаки5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо разработать логотип интернет-магазина. Интернет-магазин будет продавать различные категории товаров. Название: Аптик Сайт: aptik.ru Можно попробовать стрелки различные (ниже примеры есть), с цветами поиграть (несколько цветов) Шрифты http://1.bp.blogspot.com/_-mfPSCHhC2w/TF6jKqqGCBI/AAAAAAAAAnQ/ZAnbf12koSU/s1600/zappos+logo.gif http://www.logodesign-uk.com/wp-content/uploads/2008/08/interior-decor-logo-design.jpg http://foursquarestore.com/graphics/00000001/foursquare-logo-stickers-full.jpg стрелка http://www.dignetllc.com/images/2X-Logo-Vector.png http://www.safira.pt/NR/rdonlyres/AFE6D4AD-D2B3%E2%80%93436A-BCC1-A60E0554C84E/0/LogoArrowS.jpg Примечание: Аптик – англ. Uptick, сделка, происходящая по цене, которая оказывается выше ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $250
Необходимо перевести 57 страниц текста Все pdf на сайте https://www.elance.com/p/legal.html кроме User Agreement Текст по большей части схожий.Переводы31 заявкаЗакрыт12 лет назад