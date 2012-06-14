Magora

Павел Magora

 
38 летРоссия/Новосибирск
13 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработать дизайн толстовки

    $60

    Необходимо разработать дизайн толстовки для сотрудника IT компании. 1. Толстовка может быть белой или синей 2. На толстовке должно быть размещено лого и название компании 3. Необходимо дополнительное оформление (кроме размещения лого) толстовки. Пример толстовки и ...

    Дизайн продукции17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перевод части сайта веб, мобильная разработка

    $130

    Дорогие переводчики! нужен перевод раздела сайта об услугах веб и мобильной разработки с английского на русский. В тексте немалая рекламная составляющая, поэтому очень важно, чтобы он был "продающим". Пожалуйста, выполните тестовый перевод (файл testtranslation), и прикрепите ...

    Переводы7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Логотип для сайта с вакансиями

    $50

    Для сайта с вакансиями (соц.сеть для поиска работы и сотрудников, общения на профессиональные темы) требуется разработать логотип. Название: 1Klick. Ассоциации: простота, ясность, легкость. 1. Линии четкие. 2. Избегать использования различных доп. элементов. Желательно как-то стилизовать"1". 3. Цвета: серый+белый, серый+синий/голубой, но ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки26 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание рисованных 3d-туров (недвижимость)

    Требуется создание рисованных 3d-туров по объектам недвижимости (дома, квартиры, окрестности). Первоначальная графика (дизайн) будут предоставлены. В качестве примера http://iceberg-media.ru/3d/3Dcottage/flash/pixiq_3D_cottage.html

    Flash
    Анимация3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Установить и настроить Asterisk

    $100

    Необходимо установить на виртуальную машину Asterisk. Необходимые настройки: 1. Принимать звонки на ростелекомовский номер (ip телефон) 2. Принимать звонки на sip номер (sipnet.ru) 3. Настроить правила для исходящих звонков 4. Настроить правила звонков внутри офиса (5 внутренних номеров)

    Asterisk
    Прочее5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайнер веб-приложений

    $250

    Работа по созданию системы – проектировщика веб – форм. За идеей можно обратится к сайту Wufoo.com. Первым этапом будет создание мокапов, затем непосредственно дизайн. Просим Вас присылать ссылки на работы именно по созданию веб форм.

    Дизайн интерфейсов и игрнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработать обработку для 1С 8.2

    $50

    Необходимо разработать обработку (1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.310), ухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.36.4) ) 1. Импортируем Excel файл - https://dl.dropbox.com/u/46646456/aptik/set_import.xls 2. Создаем в номенклатуре все позиции которых нет из Excel файла, заносим код товара из Excel 3. Создаем документ прихода ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Поправить изображения карты

    $100

    В папке приложены карты регионов Гаити, разбитые по субрегионам, вплоть до очень маленьких сущностей (будь то коммуны, например) Необходимо доработать каждую картинку, a именно дорисовать края и закрасить нужным цветом, по правилам, приложенным в аттаче. Сохранять ...

    Обработка фотографий5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать верстку главной страницы для Wordpress

    $50

    Необходимо сделать верстку главной страницы для Wordpress. Поддерживаемые браузеры: Internet Explorer 7, 8, 9 Google Chrome c 9 версии до последней Firefox c 3.5 до последней Opera последняя версия Safari с версии 5.1 до последней В PSD главной страницы Описание: https://dl.dropbox.com/u/46646456/wp_shop/UPTONS-FINAL.pdf

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт на WordPress

    $500

    Необходимо разработать сайт на Wordpress. Дизайн есть. Сайт на английском языке. Будет включать в себя: • Homepage slideshow banner • 4 x footer widgets • Animated dropdown menus • Two level side navigation menu • PRODUCTS pages, subpages, and individual products ...

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Установка ПО на сервер

    $100

    Техническое задание для установки ПО на сервер. Учетные данные На сервере установлен Windows Server 2008 с Hyper V. Выделено два ip адреса. Необходимо: 1. Добавить виртуальную машину с Windows Server 2008R2 ...

    MySQLApacheUbuntuFreeBSDISPmanager
    Системное администрирование6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Логотип для сайта юридической компании

    $50

    Необходимо нарисовать логотип для сайта. Элементы будущего логотипа есть в схематичном виде в приложенной картинке. Можно брать это за основу - в руке монетка/мешок с $. Слева будет изображение (с сохранением верхней надписи), справа название в ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Логотип для интернет-магазина

    $50

    Необходимо разработать логотип интернет-магазина. Интернет-магазин будет продавать различные категории товаров. Название: Аптик Сайт: aptik.ru Можно попробовать стрелки различные (ниже примеры есть), с цветами поиграть (несколько цветов) Шрифты http://1.bp.blogspot.com/_-mfPSCHhC2w/TF6jKqqGCBI/AAAAAAAAAnQ/ZAnbf12koSU/s1600/zappos+logo.gif http://www.logodesign-uk.com/wp-content/uploads/2008/08/interior-decor-logo-design.jpg http://foursquarestore.com/graphics/00000001/foursquare-logo-stickers-full.jpg стрелка http://www.dignetllc.com/images/2X-Logo-Vector.png http://www.safira.pt/NR/rdonlyres/AFE6D4AD-D2B3%E2%80%93436A-BCC1-A60E0554C84E/0/LogoArrowS.jpg Примечание: Аптик – англ. Uptick, сделка, происходящая по цене, которая оказывается выше ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров
kristem
44 годаКанада
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
$300
10 баллов
10 лет назад
Приватный проект для Кристины (kristem)
Спасибо за сотрудничество! Буду рада продолжению!
Заказываем на постоянной основе статьи, новости(бизнес, ИТ) и обзоры на различную тематику. Четкая и налаженная работа, тексты очень хорошие, грамотные и "живые". Профессионалы своего дела, очень довольны сотрудничеством!
Ответный отзыв
needLogin
Анатолий 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Перевод: веб дизайн
Был интересный проект из 3 частей по переводу текста о компании с большой долей маркетинговых речевых оборотов. Марина делала ценные замечания в процессе работы. Приятное общение, только позитивные впечатления от сотрудничества, рекомендую.
Анатолий выполнил работу в срок, проявлял в работе очень гибкий подход. Показал высокий уровень владения русским языком и переводческую компетенцию. Будем работать над следующими проектами.
Ответный отзыв
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Анатолий 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Перевод текста о веб разработке (с англ. на рус.)
Только положительные впечатления от сотрудничества.
Перевод был выполнен качественно и в срок. Анатолий оперативно реагировал на комментарии, вносил необходимые корректировки. Творчески подошел к переводу рекламных слоганов, предлагал несколько вариантов на выбор. Всегда на связи - на почту отвечает очень быстро.
Ответный отзыв
needLogin
Анатолий 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Перевод_моб. разработка, автоматизация бизнеса
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству.
Перевод выполнен в срок, Анатолий оперативно отвечал на комментарии, предлагал несколько вариантов перевода на выбор. Рекомендуем.
Ответный отзыв
susmetoff
Денис 
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$60
10 баллов
10 лет назад
Логотип для интернет-магазина
Очень интересный проект, рад был сотрудничеству и надеюсь на дальнейшую работу. Спасибо, рекомендую как отличного заказчика.
Отличная работа по созданию логотипа. Денис оперативно вносил корректировки по пожеланиям, пока не получили вариант, которым довольны все. Рекомендую.
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