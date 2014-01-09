Перевод_моб. разработка, автоматизация бизнеса

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен1 заявка115 просмотров

Необходимо перевести текст о разработке мобильных приложений, программном обеспечении для автоматизации бизнеса. Перевод с английского на русский.

11 лет назад
Magora
Павел 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

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Анатолий 
33 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$50
3 дня
Перевод выполнен в срок, Анатолий оперативно отвечал на комментарии, предлагал несколько вариантов перевода на выбор. Рекомендуем.
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

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Анатолий 
33 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад