Всем добрый день! Нужно перевести документы с украинсого на испанский язык. https://www.evernote.com/shard/s92/sh/2719f908-b343-4db8-a61a-f024ab562861/2b2d27441f30fb172a94b7dba0f78b91 Желательно, чтобы исполнитель уже выполнянл похожие проекты. Бюджет 20 USD ...
Технический перевод инструкции
Перевести чтоб текст был читаемый, но не отступать от текста инструкции. Нужен хороший технически точный перевод.
3$/1000зн.
Сразу указывайте сумму и срок выполнения.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $20Переводы3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $5
Одно русское предложение нужно перевести на украинский и белорусские языки.Переводы1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте. Нужен переводчик для письменного перевода с русского на английский язык. Тематика: общая, интервью, новости. Предоплата. Прошу в заявках указывать: 1. Стоимость ...Переводы11 исполнителейЗавершен11 лет назад
Здравствуйте! Предлагаем Вам принять участие в проекте по переводу довольно простого, но скучного текста с английского на русский. Информация о проекте: Направление перевода: английский-русский Тематика: без ...Переводы6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Требуется качественный (не google translate) перевод с японского нескольких фраз на подобие следующей : 伊藤園2593.T:14年4月期中間連結、当期10.3 %増83.25億円、14年4月期予想9.4 %増123億円 Оплата - 200 рублей за каждую подобную фразуЗакрыт11 лет назад
Необходимо выполнить перевод текста. с русского на китайский. текст во вложении. срок 2 дня.Закрыт11 лет назад
Срок до 15 декабря. Указать стоимость. Оформление в верд, сохраняя структуру документаПереводы13 заявокЗакрыт11 лет назад
С УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА НА АНГЛИЙСКИЙ Перевод юридического текста, 12000 знаков с пробелами, на понедельник, 16-е декабря, до 12.00 Сканы, в .pdf Перевод в Ворде, без ...Закрыт11 лет назад