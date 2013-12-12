Перевод юридический текст

С УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА НА АНГЛИЙСКИЙ

Перевод юридического текста, 12000 знаков с пробелами, на понедельник, 16-е декабря, до 12.00

Сканы, в .pdf

Перевод в Ворде, без верстки.

При переводе придерживаться наших правил, здесь можно ознакомиться: http://translation-service.kiev.ua/index.php?act=news2&id=1

Жду предложения сегодня до 15.00!

ТОЛЬКО ПОСТОПЛАТА! После проверки и приема работы. Цену пишите в гривнах или долларах. При чем к Украине рубли?

Примечание для коллег не из Украины и заявляющих оплату в рублях: вы уверены, что можете переводить С УКРАИНСКОГО?