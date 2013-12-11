Требуется переводчик с русского языка на казахский язык. Для создания казахской версии сайта. Сроки согласовываются индивидуально. Объем - ориентировочно 8 000 знаков с пробелами (первый этап работы) По мере дополнения сайта ...
Нужен перевод с венгерского языка на русский
У меня договор на венгерском языке, нужен юридический перевод.
вид документа-скан, количество страниц-5-6.
сроки, стоимость.
спасибо за отклик.
пишите пожалуйста свою электронную почту, не работает чат.
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