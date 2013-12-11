Нужен перевод с венгерского языка на русский

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Закрыт4 заявки126 просмотров

У меня договор на венгерском языке, нужен юридический перевод.

вид документа-скан, количество страниц-5-6.

сроки, стоимость.

спасибо за отклик.

пишите пожалуйста свою электронную почту, не работает чат.

11 лет назад
Vikukusik
Виктория 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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