Красящая крем краска для волос. Инструкции по использованию: Необходимо диагностировать перед использованием: структуру кожи и волос, Натуральный цвет, Процент седых волос, Желаемый цвет (клиента), Выбор оттенка, Выбор объема H202. ...
Технический переводчик
В связи с недоступностью нашего штатного переводчика ищется переводчик технических текстов, для регулярного сотрудничества.
Для выбора переводчика нужно выполнить тестовывй перевод (в приложенном файле).
Тестовый перевод высылать почту указанную в профиле, с вашим тарифом за 1000зн.
Выбранный исполнитель
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