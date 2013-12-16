Перевод выписки из больницы с немецкого на русский

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Завершен5 заявок217 просмотров

У моих друзей сильно болен ребеночек. Они собрали деньги и на эти деньги удалось сделать обследование в Германии (в России врачи не смогли поставить диагноз в течение полугода). Необходимо перевести на русский язык выписку из больницы мальчика. Просьба помочь. Весть текст в прикрепленном файле. Пожалуйста, указывайте сразу сумму и сроки. Спасибо!

11 лет назад
mmg2004
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Nelly_tilsit
Нелли 
69 лет
17 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
11 лет назад
$35
3 дня
Отличная работа! Нелли за небольшую плату помогла с переводом выписки больного ребеночка. Перевод сделан великолепно. Спасибо Вам!
Доброжелательный, ответственный заказчик, заслуживает доверия.

Заявки фрилансеров

Nelly_tilsit
Нелли 
69 лет
17 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
11 лет назад

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