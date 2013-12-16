Перевод выписки из больницы с немецкого на русский

У моих друзей сильно болен ребеночек. Они собрали деньги и на эти деньги удалось сделать обследование в Германии (в России врачи не смогли поставить диагноз в течение полугода). Необходимо перевести на русский язык выписку из больницы мальчика. Просьба помочь. Весть текст в прикрепленном файле. Пожалуйста, указывайте сразу сумму и сроки. Спасибо!