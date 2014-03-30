Перевод статей для блога

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Завершен11 заявок252 просмотра

Требуется качественный перевод технических статьей на тему веб-программирования на PHP, Javascript, HTML5...

Пример статьи в прикрепленном документе.

HTMLJavaScriptPHP
11 лет назад
lifeexample
Марк 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

maryanee
42 года
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$3
1 день
Марьяна, отлично справилась с переводом сложных тестов по IT тематике. Спасибо за сотрудничество!
мой плюс

Заявки фрилансеров

maryanee
42 года
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад