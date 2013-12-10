Переведите описание приложения на итальянский

$5
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Завершен3 заявки146 просмотров

Ссылка на приложение: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.chinaprices

Срок: 1-2 дня.

11 лет назад
killger
47 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

FPM
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
259 отзывов(-1)
11 лет назад
$11
1 день
Все сделано качественно и в срок. Спасибо, буду обращаться ещё.
Спасибо за сотрудничество! Четкое ТЗ и быстрая оплата.

Заявки фрилансеров

FPM
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
259 отзывов(-1)
11 лет назад

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