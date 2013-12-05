Перевод резюме на английский язык

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Завершен15 заявок230 просмотров

Требуется оперативно перевести резюме на английский язык. Объем 6 страниц, 886 слов, 6926 символов. Предлагайте варианты

11 лет назад
kickstart
Сергей 
50 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

overcherried
Екатерина 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$21
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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Заявки фрилансеров

overcherried
Екатерина 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад

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