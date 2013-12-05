Необходимо сделать перевод текста листовки с 2 сторон и разработать аналогичную листовку в Corel. (для печати в типографии). Размер А4 Листовка - http://yadi.sk/d/W-U3m1rmDoow3
Перевод резюме на английский язык
Требуется оперативно перевести резюме на английский язык. Объем 6 страниц, 886 слов, 6926 символов. Предлагайте варианты
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