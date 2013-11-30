Отредактировать базу статусов на немецком языке

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Закрыт5 заявок163 просмотра

Необходимо отмодерировать базу статусов на немецком языке (более 5000 штук). Поправить, одобрить корректные, удалить некорректные. Статусы присылают постоянно, поэтому сотрудничество может быть продолжено и далее. Более подробно объясню при общении.

11 лет назад
vasil32
48 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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