Переводчик

Требуется человек (мужчина) способный по предварительной договоренности проводить беседы на английском языке с поддержкой в американских интернета магазинах. К примеру если карту нашей компании отказываются принимать и требуют подтверждение по телефону - вы звоните на американский номер, общаетесь с ними и сообщаете все требуемые данные для подтверждения заказа.

Оплата: 20-25$ за один разговор.

Стоимость телефонного разговора оплачиваете самостоятельно

При долгих разговорах - возможны варианты когда стоимость разговора оплатим дополнительно.

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Занятость примерно 1 телефонный звонок в 1-2 недели