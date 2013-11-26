Рейрат с англ. на англ.

Привет!

Есть много статей требующих рерайта на английском языке. Т.е. статьи на англ. и рерайт надо делать для них на англ.

Тематика — социальные сети.

Кому интересно — кидайте заявки с указанием цены за 1000 знаков б/п.

Оплата: Вебмани / Яндекс.Деньги