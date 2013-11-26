Вычитка дипломной работы (польский язык - нейтив)

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Закрыт4 заявки139 просмотров

Нужен переводчик польского языка. Предпочтительно носитель языка.

Задача состоит в том, чтобы вычитать дипломную работу на польском языке.

Объем, примерно, 60 стр.

Необходимо править стилистику, окончания и т.п.

Свои тарифы и резюме отправляйте на почту, указанную в нашем профиле или оставляйте в отзывах к проекту.

Заявки принимаются до 10.00 часов по Киеву 27.11.2013.

К объявлению прикреплен небольшой отрывок работы для ознакомления.

11 лет назад
deirdnepr
Марина 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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