http://yadi.sk/d/ooloMPJVDFyXV (37 мб) Страницы журнала (т.е. на самих листах): 27-35 Страницы в pdf-ридере: 31-39 "Radio Access Network Virtualization for Future Mobile Carrier Networks". Не знаю, как лучше будет поступить с ...
Текстовый перевод видео.
Меня интересует письменный перевод видео с отметками по времени (указание минуты и секунды соответствующего предложения), так чтобы в последующем у меня была возможность привязать текст к видео в качестве субтитров. Видео скачете по адресу http://yadi.sk/d/1fU-3kLACBnC6
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