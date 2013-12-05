Текстовый перевод видео.

Меня интересует письменный перевод видео с отметками по времени (указание минуты и секунды соответствующего предложения), так чтобы в последующем у меня была возможность привязать текст к видео в качестве субтитров. Видео скачете по адресу http://yadi.sk/d/1fU-3kLACBnC6