Текстовый перевод видео.

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Завершен16 заявок245 просмотров

Меня интересует письменный перевод видео с отметками по времени (указание минуты и секунды соответствующего предложения), так чтобы в последующем у меня была возможность привязать текст к видео в качестве субтитров. Видео скачете по адресу http://yadi.sk/d/1fU-3kLACBnC6

11 лет назад
Serge_350
Сергей 
50 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Allinchik
Алина 
32 года
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$14
1 день
Алина добросовестно и вовремя справилась с заданием. Очень рекомендую.
Отличный заказчик, буду рада продолжить работу с Сергеем.

Заявки фрилансеров

Allinchik
Алина 
32 года
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад

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