Необходимы переводы с английского на русский в тематике "игра на музыкальных инструментах" (в основном это барабаны, гитара). Перевод для молодёжного он-лайн издания, должен читаться легко и быть интересным, а не скучной ...
Перевод с мед. уклоном англ./рус. 10000 знаков
Есть Эксель на медицинскую тему (лекарственную) с 10 000 знаками англ - надо сделать рус.
Перевод оформить в виде таблицы : в левой колонки абзацы текста на английском, в правой их перевод. В таблице должны быть заголовки вкладок Экселя, чтобы легко можно было понять что к чему относится и быстро найти нужный фрагмент.
Пример текста для понимания: http://clip2net.com/s/6eaTUS
Оплата Яндексами.
Кто возьмется и за сколько денег?
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Переводы26 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Привет! Есть много статей требующих перевода на английский язык. Тематика - социальные сети. Кому интересно - кидайте заявки. Оплату обсудим лично.Переводы25 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Необходим адекватный переводчик. Формат: медицинские научно-популярные статьи. Оплата: 100 рублей за 1800 знаков с пробелами на Яндекс-кошелек или на карту Visa/MasterCard после получения готового перевода. Желательно предоставить примеры переводов.Переводы1 исполнительЗавершен11 лет назад
Для образовательного сайта нужно подготовить урок английского языка на основании отрывка из фильма. Пример: http://englishtexts.ru/the-avengers Примерно 3 часа работы. В заявках пишите стоимость.Переводы3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Перевод статьи с английского - тема биология. исходник в пдфПереводы24 заявкиЗакрыт11 лет назад
Издательская группа АСТ ищет переводчика по научно-популярной/спортивной тематике. Необходим качественный, литературный перевод книги о возможностях человеческого тела (D. Epstein "the Sports Gene"). 14 авторских листов. Условия сотрудничества обсуждаются в личной переписке. ...Переводы31 заявкаЗакрыт11 лет назад
Приветствую. Необходимо сделать качественный перевод статьи ниже. В обязательном порядке: знание английского языка в совершенстве и опыт реального общения. http://www.thegaryhalbertletter.com/Newsletters/zjkk_cheap_little_classifieds.htm Не забывайте указывать стоимость ...Переводы6 заявокЗакрыт11 лет назад
Сделать перевод статьи по ссылке. В итоге должен получится красивый читабельный текст. http://www.gadgetmac.com/reviews/draco-design-ventare-a-aluminum-iphone-5s-bumper-case-review.html Цену указывайте в долларах за всю статью. 14300 символов.Переводы6 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется переводчик с англ языка на русский. И художественной адаптации и редакции текста. Только опытные переводчики с лингвистическим профильным образованием.Переводы16 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать переводы рецептов с сайта http://kitchen.nutiva.com/course/appetizer/ с корректировкаой ингридиентов под российские реалии (ну это в идеале). а так нужно сделать нормальный перевод рецептов и выложить на сайт http://nutiva.ru/recipes.html. нужно определиться с ...Переводы35 заявокЗакрыт11 лет назад