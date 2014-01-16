Перевод с мед. уклоном англ./рус. 10000 знаков

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Завершен13 заявок389 просмотров

Есть Эксель на медицинскую тему (лекарственную) с 10 000 знаками англ - надо сделать рус.

Перевод оформить в виде таблицы : в левой колонки абзацы текста на английском, в правой их перевод. В таблице должны быть заголовки вкладок Экселя, чтобы легко можно было понять что к чему относится и быстро найти нужный фрагмент.

Пример текста для понимания: http://clip2net.com/s/6eaTUS

Оплата Яндексами.

Кто возьмется и за сколько денег?

11 лет назад
Leukocyte
42 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

TranslationEnRu
Олена 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
154 отзыва
11 лет назад
$35
2 дня
Все окейственно - все довольны)
Спасибо за заказ!

Заявки фрилансеров

TranslationEnRu
Олена 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
154 отзыва
11 лет назад

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