Перевод с мед. уклоном англ./рус. 10000 знаков

Есть Эксель на медицинскую тему (лекарственную) с 10 000 знаками англ - надо сделать рус.

Перевод оформить в виде таблицы : в левой колонки абзацы текста на английском, в правой их перевод. В таблице должны быть заголовки вкладок Экселя, чтобы легко можно было понять что к чему относится и быстро найти нужный фрагмент.

Пример текста для понимания: http://clip2net.com/s/6eaTUS

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Кто возьмется и за сколько денег?