Перевод рецептов для сайта

Нужно сделать переводы рецептов с сайта http://kitchen.nutiva.com/course/appetizer/ с корректировкаой ингридиентов под российские реалии (ну это в идеале). а так нужно сделать нормальный перевод рецептов и выложить на сайт http://nutiva.ru/recipes.html.

нужно определиться с исполнителем, после чего планируем создать модуль для работы в админке сайта. было бы очень хорошо, если бы исполнитель смог бы в дальнейшем выполнять функции контент-менеджера со сдельной оплатой.