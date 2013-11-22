Необходим перевод с китайского на русский. Все китайские фразы в одном файле. =============== В файле text (2).txt образец, как не надо переводить. Это перевод одного из фрилансеров, а именно: откровенный гуглоперевод+отсебятина ...
Перевод статьи с англ. на русский
Приветствую.
Необходимо сделать качественный перевод статьи ниже. В обязательном порядке: знание английского языка в совершенстве и опыт реального общения.
http://www.thegaryhalbertletter.com/Newsletters/zfla_where_money_is.htm
Не забывайте указывать стоимость и время, за которое вы можете сделать перевод (оперативность приветствуется). Заранее, спасибо.
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