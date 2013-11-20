Перевод инструкции с англ. на рус. климатич.товар

$61
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Закрыт7 заявок164 просмотра

Добрый день.

Требуется перевод инструкции с английского на русский(со всеми чертежами и картинками)Полная копия оригинала, но по-русски, без ошибок и с учетом технических терминов. Предоставить конечный вариант в формате Word и pdf. Инструкция прилагается.

Сроки 2-3 дня.

Спасибо.

11 лет назад
hotblondy
Алина 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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