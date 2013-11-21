Необходим перевод с китайского на русский. Все китайские фразы в одном файле. =============== В файле text (2).txt образец, как не надо переводить. Это перевод одного из фрилансеров, а именно: откровенный гуглоперевод+отсебятина ...
Лит. переводчик. Тематика - спорт, медицина, наука
Издательская группа АСТ ищет переводчика по научно-популярной/спортивной тематике. Необходим качественный, литературный перевод книги о возможностях человеческого тела (D. Epstein "the Sports Gene"). 14 авторских листов.
Условия сотрудничества обсуждаются в личной переписке.
Работаем по системе:
1. Мы высылаем небольшую часть теста;
2. Вы переводите и присылаете текст обратно;
3. Мы оцениваем текст;
4. В случае, если нам подходит ваш перевод, мы заключаем договор, предоставляем материалы для перевода и начинаем работать.
Заявки фрилансеров
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