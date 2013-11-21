Лит. переводчик. Тематика - спорт, медицина, наука

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Закрыт31 заявка352 просмотра

Издательская группа АСТ ищет переводчика по научно-популярной/спортивной тематике. Необходим качественный, литературный перевод книги о возможностях человеческого тела (D. Epstein "the Sports Gene"). 14 авторских листов.

Условия сотрудничества обсуждаются в личной переписке.

Работаем по системе:

1. Мы высылаем небольшую часть теста;

2. Вы переводите и присылаете текст обратно;

3. Мы оцениваем текст;

4. В случае, если нам подходит ваш перевод, мы заключаем договор, предоставляем материалы для перевода и начинаем работать.

11 лет назад
i_Gromov
Илья 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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