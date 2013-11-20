Перевод статей с русского на англ.

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт25 заявок175 просмотров

Привет!

Есть много статей требующих перевода на английский язык.

Тематика - социальные сети.

Кому интересно - кидайте заявки.

Оплату обсудим лично.

11 лет назад
eurodotster
Дмитрий 
44 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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