Подготовка урока анг. языка

Нужно сделать переводы рецептов с сайта http://kitchen.nutiva.com/course/appetizer/ с корректировкаой ингридиентов под российские реалии (ну это в идеале). а так нужно сделать нормальный перевод рецептов и выложить на сайт http://nutiva.ru/recipes.html. нужно определиться с ...