Необходим перевод с китайского на русский. Все китайские фразы в одном файле. =============== В файле text (2).txt образец, как не надо переводить. Это перевод одного из фрилансеров, а именно: откровенный гуглоперевод+отсебятина ...
Подготовка урока анг. языка
Для образовательного сайта нужно подготовить урок английского языка на основании отрывка из фильма.
Пример: http://englishtexts.ru/the-avengers
Примерно 3 часа работы.
В заявках пишите стоимость.
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