Переводчик с английского (музыка) на пост. основе

Необходимы переводы с английского на русский в тематике "игра на музыкальных инструментах" (в основном это барабаны, гитара).

Перевод для молодёжного он-лайн издания, должен читаться легко и быть интересным, а не скучной дословной тягомотиной.

Объем 3-10 тысяч знаков в неделю, иногда больше.

Прошу указывать цену за 1000 знаков