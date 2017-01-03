Cerhio

Сергей Cerhio

 
40 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Разработка веб-сайтов с 1999 г.

Высшее образование по специальности "Маркетинг". Опыт работы в оффлайн маркетинге и рекламе с 2002 года. Опыт разработки веб-проектов с 1999 г. 

Аналитический склад ума, внимание к потребностям заказчика, чёткое соблюдение сроков.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Joomla 3 изменить работу плагина Mavik Thumbnails

    Плагин для изображений с прописанным классом создаёт миниатюрки и лайтбокс-эффект для просмотра полной версии изображения.  Нужно, чтоб в зависимости от размера экрана смотрящего, плагин генерировал миниатюры разного размера. Пример работы плагина http://mebel-lux-zakaz.ru/nashi-tseny#kuh

    Joomla
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Вывести размерность товара рядом с ценой. OpenCart 1.5

    На страницах товара и в категориях рядом с ценой вывести единицы измерения товара. https://nimbus.everhelper.me/client/notes/share/894046/77gpdb5vxhvh3wexn7ce В админке есть соответствующее поле  https://nimbus.everhelper.me/client/notes/share/894045/h7qif5en6vg91gyirfub

    OpenCart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Логотип строительной фирмы

    Фирма занимается строительством загородных домов, отделочными работами, благоустройством. Название "Фельзит". Фельзит - благородный отделочный камень. От логотипа требуется внешняя привлекательность, узнаваемость, ощущение красоты и надёжности

    Логотипы и Знаки40 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Тексты строительной тематики

    Нужны большие объёмы текстов. Сотни тысяч знаков на строительную тематику. Работа на 2 месяца по сути на постоянку. Рерайт высокой степени уникальности (не ниже 94%). Прошу указывать количество знаков в сутки и стоимость за 1000 знаков ...

    Рерайтинг16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Приклеить джаваскриптом меню к верхушке

    Сайт mebel-lux-zakaz.ru нужно сделать чтоб обозначенное на скрине меню при прокрутке прилипало к двум основным и получало дополнительный класс. https://nimbus.everhelper.me/client/notes/share/879483/4p0tz2thcpwvzu4q9d3i

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Наполнить сайт на Joomla 3.5

    Есть сайт-донор. Перенести с него таблицы с ценами и некоторую другую информацию. Разместить тексты, подобрать фото. 45 страниц. Вам потребуются следующие умения: - базовое знание html  - опыт администрирования сайтов на джумла (понимание работы модулей, плагинов, меню) - умение ...

    HTMLJoomlaСайт на Joomla
    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нарисовать 5 маленьких симпатичных иконок

    на прозрачном фоне иконки для кнопок меню - кованые изделия - заборы из профнастила - тротуарная плитка - укладка тротуарной плитки - доставка Иконки должны органично вписаться в дизайн  chrome-extension://bpconcjcammlapcogcnnelfmaeghhagj/edit.html  размер 30х30

    Иконки и Пиксель-арт14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужен коллаж для главной страницы сайта

    По типу такого http://istra-nv.com/assets/templates/istranv/img/header-bg.jpg На коллаже: бетонный завод бетоновоз с нанесённой фирменной эмблемой камаз, гружёный песком или щебнем, также с фирменной эмблемой кучи песка и щебня, иллюстрирующие, что контора занимается ещё и доставкой нерудных, не только бетона экскаватор с фирменной символикой рядом ...

    Иллюстрации и Рисунки13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • 3д схемы бытовок

    Нужно создать 3д визуализацию бытовки по чертежам. 1 вид как во вложении. Примеры чертежей http://bitovka-rus.ru/bytovki-dachnye/7-bytovka-dachnaya-2-3kh6-m Пример визуализации https://yandex.ru/images/search?p=2&amp;text=%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&amp;img_url=https%3A%2F%2Fbitovki.biz%2Fimage%2Fdb%2Fdb8.jpg&amp;pos=70&amp;isize=large&amp;rpt=simage Нужно порядка 15 картинок

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Тексты про автотурбины

    Нужно порядка 30 текстов, связанных с автотурбинами. Объём порядка 500-700 знаков. Уникальность 94+ по адвего. Тексты должны отличаться не только от того, что выложено в сеть, но и между собой.  Каждая статья пишется под свой ключевик ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Разместить готовые статьи на сайте Joomla3

    Есть 3 сайта и порядка 300 статей на каждый. Тексты в ворде. Необходимо перенести в джумлу, подобрать и обработать картинки. Выберу нескольких исполнителей. Требования: знание джумла, знание html, постоянная связь

    HTMLJoomlaСтатьи для сайта
    Наполнение сайтов18 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Наполнить товарами интернет-магазин бытовой техники

    Карточка товара примерно как в м-видео или эльдорадо  http://www.eldorado.ru/cat/detail/71163126/ Магазин на virtuemart3 Общее количество товаров порядка 4000 Срок сегодня-завтра Прошу указывать суточный объём, который можете делать и стоимость 1 позиции

    Карточки товаров
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Доделать логотип

    1. Есть окончательная версия png логотипа, нужно сделать 100% такой же в векторе (во вложении) 2. Есть фотошоповские и векторные исходники, на базе которых делался вариант. https://drive.google.com/file/d/0B4ATZC8orZxrcEpHQ3ppRXJKMmM/view?usp=sharing Нужен векторный вариант на 100% совпадающий с образцом.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Есть фильтр элементов. Нужно сделать отправку результатов на почту

    Есть каталог на Joomla 3 + Zoo + ZooCompare [url=http://mebel-lux-zakaz.ru/katalog/kukhni/korpus-komplektuyushchie-dlya-kukhon/category/katalog-4]http://mebel-lux-zakaz.ru/katalog/kukhni/korpus-komplektuyushchie-dlya-kukhon/category/katalog-4[/url] Кнопка "добавить в избранное" позволяет посетителю сформировать выборку из каталога.  Задача: вместо кнопки "сохранить", сделать поле для ввода электронной почты и кнопку "оформить заявку". По нажатии на кнопку ...

    HTMLJoomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад
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Отзывы фрилансеров
work_master
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Приклеить джаваскриптом меню к верхушке
Все прошло замечательно.
Отличная работа
Ответный отзыв
eshevcov
Евгени 
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 отзывов(-2)
$10
10 баллов
7 лет назад
Вывести размерность товара рядом с ценой. OpenCart 1.5
Чёткое т.з и быстрая оплата.
Быстро, чётко. Рекомендую.
Ответный отзыв
masba
37 летГрузия
11 лет в сервисе
Была
14 минут назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Наполнить 3 сайта контентом
Спасибо за сотрудничество!
Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
Astamyr
Игорь 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
час назад
$15
10 баллов
7 лет назад
OpenCart приладить форму запроса скидки
Хорошая постановка задачи. Коммуникация также на хорошем уровне. Оплата в срок. Спасибо, рекомендую!
Быстро и чётко. Рекомендую
Ответный отзыв
olegye
Олег 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$75
10 баллов
7 лет назад
3д схемы бытовок
Хороший заказчик, четкая задача, быстрая оплата!
Качество выполнения на высоте. Проект выполнен в лучшем виде
Ответный отзыв