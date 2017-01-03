Плагин для изображений с прописанным классом создаёт миниатюрки и лайтбокс-эффект для просмотра полной версии изображения. Нужно, чтоб в зависимости от размера экрана смотрящего, плагин генерировал миниатюры разного размера. Пример работы плагина http://mebel-lux-zakaz.ru/nashi-tseny#kuh
Высшее образование по специальности "Маркетинг". Опыт работы в оффлайн маркетинге и рекламе с 2002 года. Опыт разработки веб-проектов с 1999 г.
Аналитический склад ума, внимание к потребностям заказчика, чёткое соблюдение сроков.
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
На страницах товара и в категориях рядом с ценой вывести единицы измерения товара. https://nimbus.everhelper.me/client/notes/share/894046/77gpdb5vxhvh3wexn7ce В админке есть соответствующее поле https://nimbus.everhelper.me/client/notes/share/894045/h7qif5en6vg91gyirfubИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен7 лет назад
Фирма занимается строительством загородных домов, отделочными работами, благоустройством. Название "Фельзит". Фельзит - благородный отделочный камень. От логотипа требуется внешняя привлекательность, узнаваемость, ощущение красоты и надёжностиЛоготипы и Знаки40 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужны большие объёмы текстов. Сотни тысяч знаков на строительную тематику. Работа на 2 месяца по сути на постоянку. Рерайт высокой степени уникальности (не ниже 94%). Прошу указывать количество знаков в сутки и стоимость за 1000 знаков ...Рерайтинг16 заявокЗакрыт7 лет назад
Сайт mebel-lux-zakaz.ru нужно сделать чтоб обозначенное на скрине меню при прокрутке прилипало к двум основным и получало дополнительный класс. https://nimbus.everhelper.me/client/notes/share/879483/4p0tz2thcpwvzu4q9d3iHTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $30
Поиск и размещение информации в соответствии с тз. Общая нагрузка 15-20 часов.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть сайт-донор. Перенести с него таблицы с ценами и некоторую другую информацию. Разместить тексты, подобрать фото. 45 страниц. Вам потребуются следующие умения: - базовое знание html - опыт администрирования сайтов на джумла (понимание работы модулей, плагинов, меню) - умение ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать форму, как на скрине внизу на красной полосе. Ввод телефона по маске. Отправка на несколько емайлов. Можно плагином, можно самостоятельным скриптом.Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
на прозрачном фоне иконки для кнопок меню - кованые изделия - заборы из профнастила - тротуарная плитка - укладка тротуарной плитки - доставка Иконки должны органично вписаться в дизайн chrome-extension://bpconcjcammlapcogcnnelfmaeghhagj/edit.html размер 30х30Иконки и Пиксель-арт14 заявокЗакрыт7 лет назад
По типу такого http://istra-nv.com/assets/templates/istranv/img/header-bg.jpg На коллаже: бетонный завод бетоновоз с нанесённой фирменной эмблемой камаз, гружёный песком или щебнем, также с фирменной эмблемой кучи песка и щебня, иллюстрирующие, что контора занимается ещё и доставкой нерудных, не только бетона экскаватор с фирменной символикой рядом ...Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно создать 3д визуализацию бытовки по чертежам. 1 вид как во вложении. Примеры чертежей http://bitovka-rus.ru/bytovki-dachnye/7-bytovka-dachnaya-2-3kh6-m Пример визуализации https://yandex.ru/images/search?p=2&text=%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&img_url=https%3A%2F%2Fbitovki.biz%2Fimage%2Fdb%2Fdb8.jpg&pos=70&isize=large&rpt=simage Нужно порядка 15 картинок3D-графика1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно порядка 30 текстов, связанных с автотурбинами. Объём порядка 500-700 знаков. Уникальность 94+ по адвего. Тексты должны отличаться не только от того, что выложено в сеть, но и между собой. Каждая статья пишется под свой ключевик ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть 3 сайта и порядка 300 статей на каждый. Тексты в ворде. Необходимо перенести в джумлу, подобрать и обработать картинки. Выберу нескольких исполнителей. Требования: знание джумла, знание html, постоянная связьНаполнение сайтов18 заявокЗакрыт7 лет назад
К нескольким галереям на различных сайтах нужно приладить такие эффекты, как смена фоток скроллом мыши и свайп на сенсорных экранахВеб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
http://specgost.ru/nakolenniki-zashchitnye/ Есть лайт-бокс галерея. Надо сделать так, чтоб колесом мыши пользователь листал фоткиВеб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Карточка товара примерно как в м-видео или эльдорадо http://www.eldorado.ru/cat/detail/71163126/ Магазин на virtuemart3 Общее количество товаров порядка 4000 Срок сегодня-завтра Прошу указывать суточный объём, который можете делать и стоимость 1 позицииНаполнение сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется добавить пару товаров и пару пунктов меню. Исходники есть.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Есть компилированный проект. Нужно развернуть его на хостеВеб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
1. Есть окончательная версия png логотипа, нужно сделать 100% такой же в векторе (во вложении) 2. Есть фотошоповские и векторные исходники, на базе которых делался вариант. https://drive.google.com/file/d/0B4ATZC8orZxrcEpHQ3ppRXJKMmM/view?usp=sharing Нужен векторный вариант на 100% совпадающий с образцом.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть каталог на Joomla 3 + Zoo + ZooCompare [url=http://mebel-lux-zakaz.ru/katalog/kukhni/korpus-komplektuyushchie-dlya-kukhon/category/katalog-4]http://mebel-lux-zakaz.ru/katalog/kukhni/korpus-komplektuyushchie-dlya-kukhon/category/katalog-4[/url] Кнопка "добавить в избранное" позволяет посетителю сформировать выборку из каталога. Задача: вместо кнопки "сохранить", сделать поле для ввода электронной почты и кнопку "оформить заявку". По нажатии на кнопку ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад