Тексты про автотурбины

Нужно порядка 30 текстов, связанных с автотурбинами. Объём порядка 500-700 знаков. Уникальность 94+ по адвего. Тексты должны отличаться не только от того, что выложено в сеть, но и между собой. Каждая статья пишется под свой ключевик типа

Турбокомпрессор BAW fenix 1044 (турбина BAW fenix 1044)

В тексте должно быть одно точное вхождение и минимум одна словоформа. Задача текстов быть уникальными и связными. О чём именно вы будете писать - не важно, лишь общее соблюдение тематики обязательно.