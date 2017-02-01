Тексты про автотурбины

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Завершен11 заявок207 просмотров

Нужно порядка 30 текстов, связанных с автотурбинами. Объём порядка 500-700 знаков. Уникальность 94+ по адвего. Тексты должны отличаться не только от того, что выложено в сеть, но и между собой.  Каждая статья пишется под свой ключевик типа

Турбокомпрессор BAW fenix 1044 (турбина BAW fenix 1044)

В тексте должно быть одно точное вхождение и минимум одна словоформа.  Задача текстов быть уникальными и связными.  О чём именно вы будете писать - не важно, лишь общее соблюдение тематики обязательно.

8 лет назад
Cerhio
Сергей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

ValyaSweety
Васильева 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$13
1 день
Сотрудничеством доволен, буду обращаться снова.
Отличный заказчик, с которым очень приятно работать! Чётко поставленная задача и своевременная оплата! Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

ValyaSweety
Васильева 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад

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