Необходимо написать 100 статей по 3000 об учебных учреждениях. Подробное ТЗ выдам. Ценник 30р за 1000. Оплата вебмани или карта приват банка. Сроки поджимают, поэтому выдам исполнителю, который может писать ежедневно не меньше 15к знаков.
Тексты про автотурбины
Нужно порядка 30 текстов, связанных с автотурбинами. Объём порядка 500-700 знаков. Уникальность 94+ по адвего. Тексты должны отличаться не только от того, что выложено в сеть, но и между собой. Каждая статья пишется под свой ключевик типа
Турбокомпрессор BAW fenix 1044 (турбина BAW fenix 1044)
В тексте должно быть одно точное вхождение и минимум одна словоформа. Задача текстов быть уникальными и связными. О чём именно вы будете писать - не важно, лишь общее соблюдение тематики обязательно.
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