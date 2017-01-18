Копирайтинг на медицинскую тематику

Здравствуйте, уважаемые авторы (в идеале - пишущие люди с медицинским образованием). Требуются несколько человек для написания медицинских информационных статей от третьего лица. Только копирайт (не менее 3-5 источников). Любители синонимайзить неосмысленно чужие статьи, прошу, не тратьте свое и мое время.

Требования к контенту в плане качества высокие: уникальность по текст.ру 100% и Адвего не менее 95% (без % рерайта), достоверная информация, понятный, но не школьный язык, четкая структура, списки, подзаголовки 3-х уровней с соответствующим содержимым, возможно таблицы, недлинные абзацы. Поэтому автор должен иметь опыт именно в этой тематике и разбираться в терминах для подачи достоверной информации.

Есть общее ТЗ для всех текстов. Ключи будут выдаваться отдельно для каждой статьи. В заявке оставляйте ваш скайп или почту. Все первые пробные статьи оплачиваемые, если, конечно требования из ТЗ будут выполнены. Сейчас веду отбор для постоянного сотрудничества. Оплата 60 руб. за 1 тыс. зн. без пробелов. Жду ваших заявок тут с примером работ.