По рекомендациям СЕО специалстов для интернет-магазина мебели www.brw.kiev.ua ищем профессионального копирайтера для написания SEO-текстов. Нужны тексты для всех категорий, информационных страниц, шаблон текста для товаров, а также интересные, полезные, экспертные, читабельные, красиво написанные статьи для людей на мебельную тематику. Нужно заполнить ...
Копирайтинг на медицинскую тематику
Здравствуйте, уважаемые авторы (в идеале - пишущие люди с медицинским образованием). Требуются несколько человек для написания медицинских информационных статей от третьего лица. Только копирайт (не менее 3-5 источников). Любители синонимайзить неосмысленно чужие статьи, прошу, не тратьте свое и мое время.
Требования к контенту в плане качества высокие: уникальность по текст.ру 100% и Адвего не менее 95% (без % рерайта), достоверная информация, понятный, но не школьный язык, четкая структура, списки, подзаголовки 3-х уровней с соответствующим содержимым, возможно таблицы, недлинные абзацы. Поэтому автор должен иметь опыт именно в этой тематике и разбираться в терминах для подачи достоверной информации.
Есть общее ТЗ для всех текстов. Ключи будут выдаваться отдельно для каждой статьи. В заявке оставляйте ваш скайп или почту. Все первые пробные статьи оплачиваемые, если, конечно требования из ТЗ будут выполнены. Сейчас веду отбор для постоянного сотрудничества. Оплата 60 руб. за 1 тыс. зн. без пробелов. Жду ваших заявок тут с примером работ.
Заявки фрилансеров
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