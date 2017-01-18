Нужно написать отзывы для всех товаров на сайте la-parfume.ru
Сайт женской тематики (приметы, магия, гадания, гороскопы)
Категория: магия, гороскопы, гадания, приметы...
Название и описание:
Поиск автора для написания статей.
Объем работ: 500 статей, от 4000 знаков.
Цена: 30 рублей за 1000 знаков без пробелов.
Заявки рассматриваются только примерами работ в данной тематике!!!
Заявки фрилансеров
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