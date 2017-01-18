Сайт женской тематики (приметы, магия, гадания, гороскопы)

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Закрыт10 заявок246 просмотров

Категория: магия, гороскопы, гадания, приметы...

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Поиск автора для написания статей.

Объем работ: 500 статей, от 4000 знаков. 

Цена: 30 рублей за 1000 знаков без пробелов.

Заявки рассматриваются только примерами работ в данной тематике!!!

Написание статей
8 лет назад
Aleksandr2015
Александр 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров