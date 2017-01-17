Копирайт. 6 текстов для интернет магазина измерительных приборов по ТЗ

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Закрыт9 заявок133 просмотра

Необходимо написать 6 продающих текстов на тему измерительных приборов для интернет магазина и заполнить на сайте. Если понравится работа ждут еще задания по текстам для оставшихся страниц.

8 лет назад
Dower001
Дмитрий 
31 год
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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