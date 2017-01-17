Нужно написать тексты для сайта по ключевым словам, жду цену на 1000 знаков, надо будет написать около 10к текста! В лс не писать, прошу только заявку и условия!
Ищем автора для написания 160 полных обзоров товаров
Напишем 160 текстов-описаний заданных товаров. Нужно будет раскрыть все характеристики, свойства, применение. Без воды и рекламы. Не путать с карточкой товара для интернет магазина. Нужны полноценные обзоры для наполнения сайта. Цена 50/1000
Заявки фрилансеров
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