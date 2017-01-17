Ищем автора для написания 160 полных обзоров товаров

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Закрыт33 заявки353 просмотра

Напишем 160 текстов-описаний заданных товаров. Нужно будет раскрыть все характеристики, свойства, применение. Без воды и рекламы.  Не путать с карточкой товара для интернет магазина. Нужны полноценные обзоры для наполнения сайта.  Цена 50/1000

8 лет назад
A_1
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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