Копирайт

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен2 заявки120 просмотров

Тема туризм.  Объем статей 2-4 тыс.зн. 

8 лет назад
1208
41 год
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Zvezdnij-Format
Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
день назад
8 лет назад
$400
7 дней
Сотрудничаем с Еленой не первый раз. Довольна всем: отличное качество и скорость выполнения, приятное общение. Будем работать еще!
Все, как всегда, супер.) СПАСИБО!

Заявки фрилансеров

Zvezdnij-Format
Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
день назад
8 лет назад
ТОП-5
Копирайтинг