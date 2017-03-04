Копирайт на тему компьютерных игр.

Необходимо написание интересных новостей на тему видеоигр, а также обзоров и превью новых компьютерных и консольных игр. Все статьи должны быть легкими и «удобочетаемыми», написанными понятным

человеческим языком.

В каждой статье (обзоры,превью) должна прослеживаться четкая структура, статьи не должны быть сплошным

текстом: должны быть подзаголовки и цитаты, но при этом быть одним целым.

Объем каждой статьи:

- Новости (2000-2500 зн.б.п.)

- Обзора (4000-5000 зн.б.п.)

- Превью (4000-5000 зн.б.п.)

- Описание в вдиео (2000 зн.б.п.)

- Секреты, Гайды, прохождения (2000-3000 зн.б.п).

В качестве источников: англоязычные сайты данной тематики (предварительный список прилагаю), но не перевод (особенно гугл

перевод не подходит), а переработка и переосмысленное изложение.

На первом этапе нужно написать по 10 статей каждой категории.

Пишите ваши цены и сроки.