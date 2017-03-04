Копирайт на тему компьютерных игр.

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Завершен25 заявок556 просмотров

Необходимо написание интересных новостей на тему видеоигр, а также обзоров и превью новых компьютерных и консольных игр. Все статьи должны быть легкими и «удобочетаемыми», написанными понятным

человеческим языком.

В каждой статье (обзоры,превью) должна прослеживаться четкая структура, статьи не должны быть сплошным

текстом: должны быть подзаголовки и цитаты, но при этом быть одним целым.

Объем каждой статьи:

- Новости (2000-2500 зн.б.п.)

- Обзора (4000-5000 зн.б.п.)

- Превью (4000-5000 зн.б.п.)

- Описание в вдиео (2000 зн.б.п.)

- Секреты, Гайды, прохождения (2000-3000 зн.б.п).

В качестве источников: англоязычные сайты данной тематики (предварительный список прилагаю), но не перевод (особенно гугл

перевод не подходит), а переработка и переосмысленное изложение.

На первом этапе нужно написать по 10 статей каждой категории.

Пишите ваши цены и сроки.

8 лет назад
vermax
Максим 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранные исполнители

Artem11238
Артём 
24 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$1
1 день
Артем хорошо справился с работой!
Хороший работодатель, грамотно ставящий задачу и указывающий на ошибки только по делу. Надеюсь на долгое сотрудничество. Всем рекомендую!
Alexey_Miller
Алексей 
33 года
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад
$25
2 дня
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Надежный, вежливый и адекватный заказчик. Очень приятно работать, так как позволяет проявить творческий потенциал, не ограничивает заказы строгими рамками ключей и жесткого следования одной тематике. Оплата всегда быстрая и точная. Самые положительные впечатления от сотрудничества.
filin19101989
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$12
3 дня
Все отлично! Грамотный исполнитель!
Моментальная оплата, отлично поставленная задача, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Artem11238
Артём 
24 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
Alexey_Miller
Алексей 
33 года
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад
filin19101989
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад