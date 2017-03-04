Подготовка информационного коммерческого предложения автотранспортному предприятию для предоставления услуг пассажирских перевозок
Копирайт на тему компьютерных игр.
Необходимо написание интересных новостей на тему видеоигр, а также обзоров и превью новых компьютерных и консольных игр. Все статьи должны быть легкими и «удобочетаемыми», написанными понятным
человеческим языком.
В каждой статье (обзоры,превью) должна прослеживаться четкая структура, статьи не должны быть сплошным
текстом: должны быть подзаголовки и цитаты, но при этом быть одним целым.
Объем каждой статьи:
- Новости (2000-2500 зн.б.п.)
- Обзора (4000-5000 зн.б.п.)
- Превью (4000-5000 зн.б.п.)
- Описание в вдиео (2000 зн.б.п.)
- Секреты, Гайды, прохождения (2000-3000 зн.б.п).
В качестве источников: англоязычные сайты данной тематики (предварительный список прилагаю), но не перевод (особенно гугл
перевод не подходит), а переработка и переосмысленное изложение.
На первом этапе нужно написать по 10 статей каждой категории.
Пишите ваши цены и сроки.
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